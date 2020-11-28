İlk yarıda tek gol var
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İlk yarıda tek gol var

28.11.2020 19:57 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:20
İlk yarıda tek gol var

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor.

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Emre Akbaba'nın sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Sofiane Feghouli'nin kafa vuruşu üst direkten dönüp sahaya geri döndü. Dönen topta Mbaye Diagne'nin kafa vuruşunu kaleci Gökhan Akkan son anda ayakları ile uzaklaştırdı.

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33. dakikada sağ kanattan orta saha çizgisinden Morozyuk'un gönderdiği uzun pası Milan Skoda göğsüyle iyi bir kontrol ederek ceza sahası yayından vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

44. dakikada Dario Melnjak ile Emre Akbaba arasındaki hava topu mücadelesinde Emre Akbaba yerde kalınca maçın hakemi Atilla Karaoğlan VAR'a başvurarak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Diagne topu filelerle buluşturdu. 0-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Sekan Ok xx, Serkan Çimen xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Meriah x, Emir x, Melnjak x, Abdullah xx, Donsah xx, Baiano x, Samudio xx, Boldrin xx, Skoda x

Yedekler: Tarık, Kemal Rüzgar, Tunay Torun, İsmail, Selim, Jovancic, Onur, Fernando, Doğan, Remy

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Galatasaray: Fatih xxx, Linnes xx, Marcao xx, Donk xx, Emre Taşdemir xx, Taylan xx, Feghouli xx, Emre Akbaba xx, Oğulcan xx, Emre Kılınç xx, Diagne xxx

Yedekler: Yusuf, Şener, Etebo, Kerem A., Ömer, Luyindama, Emin, Sekidika, Ali Yavuz

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Diagne (dk. 44 pen.) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Boldrin, Baiano, Emir, Melnjak (Çaykur Rizespor)

(Hasan Fehmi Demir – Oğuz Bal – Kubilay Ateş/İHA)

İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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