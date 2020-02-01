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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

IHAAW172508-SPO/01-02-2020- Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)(Fotoğraflı)Kubilay Ateş RİZE (İHA) - Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

01.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:36
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

IHAAW172508-SPO/01-02-2020


- Süper Lig: : 0 - : 0 (Maç devam ediyor)


(Fotoğraflı)


Kubilay Ateş

RİZE (İHA) - Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadele 25 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.

(TK-S)


01.02.2020 17: 25: 20 TSI

NNNN - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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