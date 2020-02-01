Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
IHAAW172508-SPO/01-02-2020- Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)(Fotoğraflı)Kubilay Ateş RİZE (İHA) - Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.
01.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:36
IHAAW172508-SPO/01-02-2020
- Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
(Fotoğraflı)
Kubilay Ateş
RİZE (İHA) - Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadele 25 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
(TK-S)
01.02.2020 17: 25: 20 TSI
NNNN - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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