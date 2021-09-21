Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Altay: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor evinde Altay'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Altay'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Rizespor'da Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda top Deniz Hümmet'in önünden geçerek auta çıktı.

20. dakikada Rizespor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ortaya Boldrin dokunamadı. Yeni bir ortanın ardından ceza sahası dışına çıkan topa Phiri vurdu. Phiri'nin ceza sahası dışından çektiği şut Altay kalecisi Mateusz'un kucağında kaldı.

31. dakikada Altay'ın geliştirdiği atakta ceza sahası içi sağ çaprazdan Thiam'ın çektiği şut az farkla auta çıktı.

35. dakikada Çaykur Rizesporlu Phiri orta sahadan aldığı topla ilerleyerek ceza sahasına girmeden şutunu çekti ve top az farkla auta çıktı.

38. dakikada Rizespor'da Bolasie'nin ceza sahası dışından çektiği şut, Altay kalecisi Mateusz'un kucağında kaldı.

40. dakikada Altay'lı futbolcu Bamba'nın sağ çaprazdan çektiği şut direk dibinden auta çıktı.

43. dakikada Altay'da Erhan'ın kullandığı köşe vuruşunda Thiam ön direkte topu kafa ile arkaya gönderdi. Kaleci Gökhan ile karşı karşıya olan Björkander topu kafayla ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Murat Ergin Gözütok xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Holmen xx, Alper xx, Boldrin xx, Dabo xx, Deniz xx, Phiri xx, Emir Han x, Fabricio ? (Selim Ay dk. 14 x), Bolasie xx, Gökhan Gönül xx

Yedekler: Tarık, Yasin, Dokovic, Boyd, Seyfettin, Alberk, Umar, Sabo, Eren

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Altay: Mateusz xx, Naderi xx, Björkander xx, Kappel xx, Zeki xx, Bamba xx, da silva xx, Murat xx, Thiam xx, Erhan xx, Cebrail xx

Yedekler: Cihan, Serge, Ceyhun, Tolga, Cem, Marco, Kazımcan, İbrahim, Deniz, Özgür

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Gol: Nils Björkander (dk. 43) (Altay)

Sarı kart: Iyane Thiam (Altay)

(Osman Kubilay Küçükmustafa – Hasan Fehmi Demir/İHA)