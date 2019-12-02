Süper Lig: Beşiktaş: 4 - İ.M. Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

02.12.2019 22:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:10

Süper Lig'in 13.haftasının kapanış maçında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u ağırladı. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar ilk yarısını 3-0 önde kapattığı mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Gökhan'ın pasıyla ceza alanı içinde Diaby topla buluştu. Penaltı noktasının yaklaşık 1 metre gerisinde Diaby'den pası alan Burak'ın dönerek yaptığı vuruşta top, Lung'ta kaldı.

12. dakikada ceza sahasının dışı sol çaprazda topla buluşan Adem Ljajic'in sert şutunu Lung, oyun alınana yumrukladı.

15. dakikada Mensah'ın pasında araya giren ve topu kazanan Burak Yılmaz, ceza sahası içine girerek yaptığı sert şutu kaleci çeldi.

15. dakikada gelişen Kayserispor atağında Mensah'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Karius kornere çeldi.

20. dakikada Burak Yılmaz'ın ara pasında topla buluşan Atiba, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

30. dakikada Caner'in sol kanatta çiziye inerek yaptığı ortada topla buluşan Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, Kayserispor savunmasına da çarparak ağlarla buluştu. 2-0

41. dakikada Elneny ile verkaç yaparak paslaşan Burak Yılmaz'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yapığı plase vuruşta topu filelere gönderdi. 3-0

43. dakikada Gökhan'ın ortasını Kayseri savunması uzaklaştırdı. Topla buluşan Elneny'in sert şunun kaleci kornere çeldi.

43. dakikada N'Kodou'nun ortasında Atiba'nıın kafayla aşırdığı topa ters vuruş yapan Yasir'in topu direğe çarptı. Dönen topu Kayseri savunması kornere yolladı.

45. dakikada Diaby'nin pasında ceza altıpas üzerinde topla buluşan N'Koudou'nun şutu auta çıktı.

56. dakikada Diaby'nin pasını alan Gökhan, topu ceza alanı içindeki Adem Ljajic'e çıkarmak istedi. Araya giren Yasir'in ters vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

65. dakikada Adebayor'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Nurettin Korkmaz'ın ceza sahası dışından yaptığı plase vuruş az farkla auta çıktı.

72. dakikada kazanılan serbest vuruşta Adem Ljajic'in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Lung oyun alanına çeldi. Dönen topu Kayserisporlu oyuncuları uzaklaştırdı.

76. dakikada Gökhan Gönül'ün çevirdiği topta gelişine vuran Caner'in şutu yan ağlarda kaldı.

82. dakikada Ljajic'in pasında topla buluşan Lens, kaleciden önce davranıp Diaby'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda Hasan Hüseyin Acar son anda çizgi üzerinde gole engel oldu.

86. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Mensah ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Adebayor kafayla topu filelere gönderdi. 3-1

90. dakikada kazanılan korneri soldan Caner kullandı. Ön direğe koşu yapan Oğuzhan'ın kafayla aşırttığı topu Burak Yılmaz filelere gönderdi. 4-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xxx, Vida xxx, Roco xx, Caner xxx, Atiba xxx (Oğuzhan dk. 74 xx), Elneny xxx, Diaby xxx (Güven Yalçın dk. 85 ?), N'Kodou xxx (Lens dk. 80 xx), Adem Ljajic xxx, Burak Yılmaz xxx

Yedekler: Utku, Umut Nayir, Boyd, Erdoğan, Necip, Muhayer, Rebocho

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kayserispor: Lung x, Miguel Lopes x, Poulain x, Abdennoun x (Mert Kula dk. 46 x), Yasir x (Kravets dk. 78 x), Şamil Cinaz x (Nurettin dk. 46 xx), Hasan Hüseyin x, Djedje x, Emre Demir xx, Mensah x, Adebayor xx

Yedekler: İsmail Çipe, Ramazan, Umut Bulut, Atila Turan, Aksel Aktaş, Rienstra, Ziya Alkurt

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Atiba (dk. 20), Gökhan Gönül (dk. 30), Burak Yılmaz (dk. 41 ve 90) (Beşiktaş), Adebayor (dk. 86) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş), Nurettin Korkmaz (Kayserispor)

(İHA)

Kaynak: İHA