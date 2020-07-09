Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karıya geldi.

Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)
09.07.2020 23:02 | Son Güncelleme: 10.07.2020 00:04

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karıya geldi. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 2-1 mağlup kapattığı mücadeleden son dakika golüyle 3-2 galip ayrılarak puanını 53'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve arka direkteki Tyler Boyd'a çıkardı. ABD'li oyuncu müsait durumda topu filelere gönderdi. 1-0

21. dakikada Tirpan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Thiam kafayla indirdi, müsait pozisyondaki Koita topu ağlara gönderen isim oldu. 1-1

28. dakikada Ricardo Quaresma sol kanattan ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte topla buluşan Aytaç'ın vuruşunda top Ersin'i geçerken, Ruiz son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

29. dakikada Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Koita ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve direğe çarpan top ağlara gitti. 1-2

41. dakikada Boyd'un soldan yaptığı ortada savunma kafayla uzaklaştırdı. Dönen topa Atiba gelişine ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Ramazan güçlükle gole engel oldu.

49. dakikada Diaby'nin pasında sağ kanattan hareketlenen Lens, kale sahası içindeki Boateng'e çıkardı. Bu futbolcuya sadece dokunmak kaldı. 2-2

55. dakikada sol kanatta topla buluşan Tyler Boyd, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve ortasını yaptı. Bu pozisyonda Boateng röveşata denemesi yaptı ancak istediği vuruşu yapamadı.

62. dakikada Güven, soldan getirdiği topu Elneny'ye aktardı. Mısırlı futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğin dibinden auta çıktı.

87. dakikada Lens'in pasında sağ kanatta topu alan Diaby, ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arkasından Güven'in uçarak yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

90. dakikada sağ kanatta topu alan Victor Ruiz, savunmanın arkasına ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Güven Yalçın kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 3-2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mustafa Sönmez xx, Asım Yusuf Öz xx

Beşiktaş: Ersin x, Gökhan Gönül x (Boateng dk. 37 xxx), Roco x, Ruiz xx, Caner xxx, Elneny xx, Atiba xxx (Necip dk. 80 '), Lens xxx, Diaby xx, Boyd xxx, Burak Yılmaz ' (Güven dk. 11 xx)

Yedekler: Utku, Erdoğan, Vida, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Kartal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kasımpaşa: Ramazan xx, Tirpan xx (Anıl dk. 90+1 ?), Meriah xx, Fernandes xx, Haddadi xx, Aytaç xx, Pavelka xx (Ndongala dk. 67 xx), Quaresma xx (Tarkan dk. 67 xx), Hajradinovic xx (Sadiku dk. 78 xx), Mame Thiam xxx, Koita xxx (Yusuf dk. 46 x)

Yedekler: Fatih, Doğucan, Brecka, İlhan, Gohou, Anıl

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Tyler Boyd (dk. 6), Boateng (dk. 49), Güven Yalçın (dk. 90) (Beşiktaş), Koita (dk. 21 ve 29) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Gökhan Gönül, Atiba, Necip (Beşiktaş), Koita (Kasımpaşa)

(İHA)

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Kaynak: İHA

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