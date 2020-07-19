Süper Lig: Beşiktaş: 2 Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu) Süper Lig'in 33. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Süper Lig'in 33. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Sezonun son derbisinde siyah-beyazlılar rakibini Vida ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'de Vedat 25. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Caner Erkin'in soldan yaptığı sert ortada Altay topu almak isterken Falette ile çarpıştı. Boşta kalan topu Burak Yılmaz, Lens'e gönderdi. Bu futbolcunun şutunda Altay son anda müdahale ederek gole engel oldu.

56. dakikada Boateng'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz şutunu direkt kaleye gönderdi. Bu pozisyonda Altay uzanarak gole izin vermedi.

62. dakikada Diaby'nin uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Lens, kale sahası içindeki Atiba'ya çıkardı. Bu futbolcunun müsait pozisyonda vuruşunda top kaleye paralel gitti.

63. dakikada Vida 3 rakibinden sıyrılıp Lens'e verdi. Bu futbolcunun ortasında ceza sahasındaki Boyd içeri çevirdi ve kaleci Altay'dan önce topa dokunan Vida topu filelere gönderdi. 1-0

70. dakikada soldan kazanılan korner atışında Caner Erkin ön direğe ortaladı. Bu noktada kafayı vuran Gökhan Gönül topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı. 2-0

74. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodrigues, ceza sahası önüne gelerek uzaktan sert vurdu, kaleci Ersin topu kornere tokatladı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Beşiktaş: Ersin xxx, Gökhan Gönül xxx, Vida xxx, Roco xxx, Caner xxx, Elneny xxx, Lens xxx (Necip dk. 68 xx), Atiba xxx, Boateng x (Diaby dk. 59 xxx), Boyd xxx (Güven dk. 85 ?), Burak Yılmaz xx

Yedekler: Utku, Erdoğan, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Kartal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx, Serdar x, Falette x, Hasan Ali xx, Emre xx (Rodrigues dk. 67 x), Deniz x, Ozan x (Jailson dk. 72 x), Tolga x (Ömer Faruk dk. 89 ?), Ferdi xxx, Vedat x

Yedekler: Harun, Allahyar, Zajc, Jailson, Murat Sağlam, Cenk Alptekin, Muhammed Gümüşkaya, Emir Miray

Teknik Direktör: Tahir Karapınar

Goller: Vida (dk. 63), Gökhan Gönül (dk. 70) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Vedat (dk. 25) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Lens, Gökhan Gönül, Caner (Beşiktaş), Falette, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Jailson (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA