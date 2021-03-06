Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Gaziantep'in kazandığı serbest vuruşta, Maxim'in ortasında ceza sahası içinde Olkowski'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.
15. dakikada Ghezzal'ın savunma arkasına attığı pasta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aboubakar, önce kaleciye şık bir çalım attı, ardından da topu meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
25. dakikada Aboubakar'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Welinton'un şutu az farkla üstten auta çıktı.
33. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın ortasında ceza sahası içinde Rosier vuruşu kaleci Günay'da kaldı.
45. dakikada sol tarafta topla buluşan Rıdvan'ın orta şut karışımında arka direğe yönelen meşin yuvarlağı kaleci Günay çeldi. Dönen topu Gaziantep savunması uzaklaştırdı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kemal Yılmaz xx, Samet Çiçek xx
Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Welinton xx, Vida xx, Rıdvan xx, Josef xx, Atiba xx, Adem Ljajic xx, Ghezzal x, Larin x, Aboubakar xx
Yedekler: Utku, Montero, N'Sakala, Mensah, Dorukhan, Necip, Oğuzhan, Gökhan Töre, N'Koudou, Hasic
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gaziantep FK: Günay x, Olkowski x, Miranda xx, Djilobodji x, Tosca xx, Güray x (Morais dk. 39 ?), Vetrih x, Osama Rashid x, Maxim xx, Kenan Özer x, Dicko x
Yedekler: Çağlar, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Andre Sousa, Kozulj, Bilal Başacıkoğlu, Furkan Soyalp, Enver Cenk, Ribeiro
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Gol: Aboubakar (dk. 15) (Beşiktaş)
Sarı Kart: Vetrih (Gaziantep FK) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı