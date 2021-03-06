Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

06.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:12
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Gaziantep'in kazandığı serbest vuruşta, Maxim'in ortasında ceza sahası içinde Olkowski'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.

15. dakikada Ghezzal'ın savunma arkasına attığı pasta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aboubakar, önce kaleciye şık bir çalım attı, ardından da topu meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

25. dakikada Aboubakar'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Welinton'un şutu az farkla üstten auta çıktı.

33. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın ortasında ceza sahası içinde Rosier vuruşu kaleci Günay'da kaldı.

45. dakikada sol tarafta topla buluşan Rıdvan'ın orta şut karışımında arka direğe yönelen meşin yuvarlağı kaleci Günay çeldi. Dönen topu Gaziantep savunması uzaklaştırdı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kemal Yılmaz xx, Samet Çiçek xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Welinton xx, Vida xx, Rıdvan xx, Josef xx, Atiba xx, Adem Ljajic xx, Ghezzal x, Larin x, Aboubakar xx

Yedekler: Utku, Montero, N'Sakala, Mensah, Dorukhan, Necip, Oğuzhan, Gökhan Töre, N'Koudou, Hasic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gaziantep FK: Günay x, Olkowski x, Miranda xx, Djilobodji x, Tosca xx, Güray x (Morais dk. 39 ?), Vetrih x, Osama Rashid x, Maxim xx, Kenan Özer x, Dicko x

Yedekler: Çağlar, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Andre Sousa, Kozulj, Bilal Başacıkoğlu, Furkan Soyalp, Enver Cenk, Ribeiro

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Gol: Aboubakar (dk. 15) (Beşiktaş)

Sarı Kart: Vetrih (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
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