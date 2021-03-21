Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

21.03.2021 21:04 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:37
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta Ghezzal'ın ortasında Vida'nın kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-0

52. dakikada Adem Ljajic'in pasını alanda Aboubakar'ın ceza yayı içinden sert şutunu kaleci Altay kornere çeldi.

62. dakikada Ghezzal, pasını Aboubakar'a aktardı. Tisserand'ın hatasında kaleci ile karşı karşıya kalan Aboubakar'ın şutunu Altay ayaklarıyla çeldi.

72. dakikada Fenerbahçe'nin ceza yayı önünden kazandığı serbest vuruşta Sosa'nın şutunu kaleci Ersin kornere çeldi.

79. dakikada sol kanttan gelişen Fenerbahçe atağında, Caner Erkin'in yerden gönderdiği tehlikeli ortayı Atiba kornere yolladı.

86. dakikada Fenerbahçe ceza alanı içinde yaşanan karambolde Szala'nin uzaklaştırmak istediği topu alan Atiba, pasını Ghezzal'a çıkardı. Ghezzal'ın ceza sahası çizgisi üzerinde şutu yandan auta çıktı.

89. dakikada Caner Erkin'in pasını alan Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top filelerle buluştu. 1-1

90+1. dakikada Sosa'nın ortasını Szalai kafa ile Gustavo'ya indirdi. Bu futbolcunun şutunda altı pas üzerinde Beşiktaş savunması araya girdi ve mutlak tehlikeyi kornere savuşturdu.

90+2. dakikada Caner'in kullandığı korner atışında Thiam'ın pasını alan Ozan'ın kale sahası hemen önünden vuruşunda top Beşiktaş savunmasına çarptı.

90+5. dakikada Mensah'ın pasında Aboubakar'ın ceza sahsı içinden sert vuruşunu kaleci Altay çeldi. Dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

Stat: Vodafone

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Welinton xx, Vida xxx, N'Sakala xx, Josef de Souza xxx, Atiba xx (Necip dk. 90+3 ?), Ljajic xx (Mensah dk. 73 x), Larin xx (N'Koudou dk. 89 ?), Ghezzal xxx, Aboubakar xx

Yedekler: Utku, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Cenk Tosun, Hasic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Altay xxx, Nazım xx, Serdar xx (Tisserand dk. 59 x), Szalai xx, Caner Erkin xxx, Gustavo xx, İrfan Can x (Sosa dk. 58 x), Osayi-Samuel xx (Ferdi dk. 74 x), Valencia xx (Ozan dk. 75 x), Pelkas xx, Samatta x (Thiam dk. 59 x)

Yedekler: Harun, Novak, Gökhan Gönül, Mert Hakan, Cisse

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Vida (dk. 48) (Beşiktaş), Ozan Tufan (dk. 89) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Larin, Ghezzal (Beşiktaş), Samatta, Sosa, Valencia, Serdar, Pelkas (Fenerbahçe)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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