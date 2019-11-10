Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

10.11.2019 21:05 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:05

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Denizlispor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, Kevin N'Koudou'nun 70. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 18'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Olcay'ın pasında ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın şutu kalenin yanından dışarı çıktı.

25. dakikada Rebocho'nun sol kanatta çizgiye inerek ceza yayına çevirdiği topa gelişine vuran Elneny'in şutu dışarı gitti.

28. dakikada Rebocho'nun ara pasında ceza alanı içine sarkan Adem Ljajic'in uzak direğe gönderdiği şut az farka dışarı çıktı.

30. dakikada Rebocho'nun sol kanattan yerden yolladığı ortaya atı pas çizgisi üzerinde vuran Diaby'nin şutunu Stachowiak kontrol etti.

34. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega'nın kalenin üst köşesine yaptığı sert şutunu kaleci Karius son anda kornere çeldi.

44. dakikada Atiba'nın savunma arkasına gönderdiği topta ceza alanı içine sarkan Burak'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Stachowiak çeldi.

48. dakikada Atiba'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Caner kullandı. Bu futbolcunun ortasında Gökhan kafayı vurdu ancak top kalecide kaldı.

58. dakikada gelişen Beşiktaş kontratağında Diaby'den pası alan ve topu kendi yarı sahasından rakip ceza alanı içine kadar taşıyan Ljajic'in şutunu kaleci Stachowiak güçlükle çeldi. Dönen topu ise Denizli savunması uzaklaştırdı.

61. dakikada Beşiktaş'ın sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda Elneny'nin şutu Denizli savunmasına çarpıp yön değiştirdi. Ancak top iyi pozisyon tutan Stachowiak'ın elinde kaldı.

69. dakikada Elneny'in uzak direğe ortasında Burak'ın vuruşunda Mustafa Yumlu kaleye yönelen topu son anda kafayla kornere çeldi.

70. dakikada Adem Ljajic'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan N'Koudou, rakibi Lopes'i çalımlayarak çektiği sert şutta topu filelere gönderdi. 1-0

87. dakikada Boyd'un düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Burak'ın şutunu kaleci Stachowiak son anda topu kornere çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx

Beşiktaş: Karius xxx, Gökhan xxx, Vida xxx, Ruiz xxx, Rebocho xxx, Atiba xxx, Elneny xxx, Diaby xxx (Oğuzhan dk. 87 ?), Caner xx (N'Koudou dk. 60 xxx), Adem Ljajic xx (Boyd dk. 75 x), Burak xx

Yedekler: Utku, Roco, Muhayer, Kartal Kayra, Lens, Necip, Güven

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Denizlispor: Stachowiak xx, Lopes xx, Mustafa Yumlu xx, Sapunaru xx, Bergdich xx, Murawski xx, Sackey x (Mbamba dk. 79 x), Modou Barrow x (Recep Niyaz dk. 71 x), Olcay x, Aissati x (Sacko dk. 63 xx), Rodallega xx

Yedekler: Tolgahan, Kerem Can, Oğuz, Zeki, Sedat, Mehmet Akyüz, Burak

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Gol: N'Koudou (dk. 70) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Caner, Gökhan Gönül (Beşiktaş), Barrow, Sackey (Denizlispor)

(İHA)

Kaynak: İHA