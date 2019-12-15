Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

15.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:56

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



29. dakikada sol kanatta bulunan Caner'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Adem Ljajic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.



33. dakikada Adem Ljajic'in orta sahada Atiba ile verkaç yaptıktan sonra topla beraber ilerleyip ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.



Stat: Beşiktaş Park



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Samet Çiçek xx



Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Enzo Roco xx, Vida xx, Rebocho xx, Atiba xx, Elneny xx, Diaby xx, Caner Erkin xx, Adem Ljajic xx, Burak Yılmaz xx



Yedekler: Utku, Erdoğan, Muhayer, Erdem, Necip, Oğuzhan, Lens, Boyd, Umut Nayir, Güven



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake x (Özer Özdemir dk. 43 ?), Mina xx, Hadabe xx, Sakıb Aytaç xx, Robin Yalçın xx, Murat Yıldırım xx, Donald xx, Fofana xx, Guilherme xx, Jahovic xx,



Yedekler: Ufuk, Mustafa, Rahman Buğra, Chaaleli, Ahmet Ildız, Erkan, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma



Teknik Direktör: Sergen Yalçın



Sarı kartlar: Caner (Beşiktaş), Donald, Chebake (Yeni Malatyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA