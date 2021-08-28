Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının hatasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

18. dakikada Batshuayi'nin pasında topla buluşan Larin'in sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Viviano'ya çarparak kornere gitti.

28. dakikada Erhun'un uzun pasında Ahmed Musa topla buluştu. Ceza sahasına sağ çaprazdan giren Musa'nın uzak direk tarafına giderek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten auta gitti.

30. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Alex Teixeira'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

39. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı kornerde ön direkte bulunan Josef topu arkaya indirdi. Arka direkte Larin'in kafa vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı ayağıyla oyun alanına çeldi.

43. dakikada Ghezzal'ın uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

45+1. dakikada Balkovec'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pesic'in yerden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ersin oyun alanına çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xxx, Vida xx, Wellinton xx, Rıdvan xx, Salih Uçan xx, Josef xx, Larin xx, Ghezzal xx, Teixeira xxx, Batshuayi xx

Yedekler: Mert Günok, Nkoudou, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba, Mehmet Topal, Necip Uysal, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Benatia xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Biglia xx (Efe Tatlı dk. 32 x), Erhun Öztümer xx, Ahmed Musa xx, Kerim Frei xx, Jimmy Durmaz xx, Pesic xx

Yedekler: Yavuz Aygün, Emre Mor, Muhammed Pehlivan, Tunay Torun, Samed Onur, Vato, Serhat Ahmetoğlu, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gol: Alex Teixeira (dk. 30) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Erhun Öztümer, Jimmy Durmaz, Zukanovic (Fatih Karagümrük) Salih Uçan (Beşiktaş)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
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