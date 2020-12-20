Süper Lig: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

20.12.2020 19:53 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:06
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Welinton'un geri pasında Ersin topu uzaklaştırmadı. Obertan'ın önünde kalan topa sert vurdu kaleci Ersin kontrol etti.

19. dakikada Ghezzal'ın pasında Mensah topa dokundu ve meşin yuvarlak Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun uzak direğe vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

20. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı korner atışında Donald'ın ters vuruşunda top direğin dibinden kornere çıktı.

22. dakikada N'Koudou'nun arka direğe kestiği ortaya Aboubakar ve Welinton hareketlendi. Ancak iki futbolcu da topa dokunamayınca, meşin yuvarlar direğin yanında auta çıktı.

41. dakikada Ersin kısa düşen pasında araya Donal girdi ve pasını Ricardo Gomes'e çıkardı. Gomes'in ceza sahası dışından çektiği sert şutunda Ersin topu oyun içine çeldi. Dönen topla buluşan Ömer'in ceza sahası içinde çektiği şut ise taca çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İlker Takpak xx

Beşiktaş: Ersin xx, Necip xx, Welinton xx, Vida xx, Rıdvan Yılmaz xxx, Josef de Souza xx, Ghezzal x, Atiba x, Mensah xx, N'Koudou xx, Aboubakar x

Yedekler: Emre, Montero, N'Sakala, Atakan, Dorukhan, Kartal Kayra, Oğuzhan, Larin, Güven, Hasic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

BB Erzurumspor: Farnolle xx, Mehmet Murat xx, Osman Çelik xx, Hasan Hatipoğlu xx, Kaan Kanak xx, İbrahim Akdağ xx, Mitchell Donald xx, Ricardo Gomes x, Arvydas Novikovas x, Obertan xx, Ömer Şişmanoğlu x

Yedekler: Kayacan, Cenk Ahmet, Gökhan Kardeş, Leo Schwechlen, Hamroun, Emrah Başsan, Sissoko, Rashad Muhammed, Armando Sadiku, Oltan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Sarı Kartlar: Mensah, Necip (Beşiktaş), İbrahim Akdağ (BB Erzurumspor)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Beşiktaş: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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