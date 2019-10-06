Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde lider durumda bulunan Alanyaspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde lider durumda bulunan Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Beşiktaş savunmasına baskı yaparak topu kapan Bammou'nun sol çaprazdan girdiği pozisyonda Karius topu çeldi.
35. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Cisse'nin sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı.
36. dakikada Caner Erkin'in kullandığı korner atışında ön direkte topa yükselen Atbia'nın kafa vuruşu dışarı gitti.
38. dakikada sol kanattan N'Koudou'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba'nun şut girişimi autta son buldu.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Samet Çiçek xx
Beşiktaş: Karius xx, Dorukhan xx, Vida xx, Ruiz x, Caner xx, Atiba x, Oğuzhan xx, Lens xx, Ljajic xx, N'Koudou x, Burak Yılmaz xx
Yedekler: Utku, Enzo Roco, Douglos, Umut, Güven, Boyd, Necip, Muhayer, Pedro Rebocho, Diaby
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
A.Alanyaspor: Marafona xx, Baiano xx, Welinton xx, Tzavellas xx, N'Sakala x, Siopis xx, Ceyhun x, Efecan xx, Bakasetas xx, Bammou x, Cisse x
Yedekler: Haydar, Junior Fernandes, Kaan, Onur, Umut, Djalma Campos, Caulker, Veysel, Tayfur
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kartlar: Burak Yılmaz, Lens, Ruiz (Beşiktaş) - İSTANBUL