Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında BB Erzurumspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

Süper Lig'in 36. haftasında BB Erzurumspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin son dakika golüyle 1-0 sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Dadaşlar, Yılmaz Vural yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sol taraftan Fofana içeri ortaladı Kubilay'dan önce savunma son anda uzaklaştırdı.

70.dakikada sağ taraftan çizgiye inen Emrah'ın ön direğe ortasında Oltan'ın kafa vuruşunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.

83. dakikada Rashani'nin gelişi güzel vuruşu sonrası sağ çaprazda topla buluşan Emrah'ın plase vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+2.dakikada Rashani'nin ceza sahası çizgisi üzerinde düşürülmesi sonucu hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kararını iptal edip pozisyonun dışarıda olduğunu hükmetti.

90+6. dakikada ceza sahasının hemen dışında Buğra'nın pasıyla topla buluşan Obertan'ın plase vuruşu filelerle buluştu. 1-0

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Çimen xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Murat xx, Gökhan xx, Hasan xx, Schwechlen xx, Boumal xx (Buğra xxx dk. 78 x), Omolo xx, Emrah xxx, Obertan xxx, Cenk Ahmet xx (Rashani dk. 60 xxx), Gomes xx (Oltan dk. 68 xx)

Yedekler: Göktuğ, Butko, Novikovas, Bergdich, Teikeu, Özgür, Osman

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Hadebe xx, Semih xx (Bülent dk. 77 xx), Hafez xx, Zeki xx (Mallan dk. 69 xx), Ahmed xx, Umut xx (Mustafa dk. 62 xx), Adem xxx, Fofana xxx, Kubilay xx (Jetmir dk. 78 xx)

Yedekler: Abdulsamed, Acquah, Malle, Olcay, Wallece, Erkan

Teknik Direktör: İrfan Buz

Gol: Obertan (dk. 90+6) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Gomes (BB Erzurumspor), Hafez (Yeni Malatyaspor)

(Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz/İHA)

Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, 'Çok komik adam' yorumunu yaptı
Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı
Galatasaray ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu, Terim as kadroda 1 değişiklik yaptı
Galatasaray ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu, Terim as kadroda 1 değişiklik yaptı
Geçen hafta Erzurum'u 40 metreden avlayan Rodallega, Ankaragücü'ne de benzer tarifeyi uyguladı
Geçen hafta Erzurum'u 40 metreden avlayan Rodallega, Ankaragücü'ne de benzer tarifeyi uyguladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Bülent Uygun Mete Kalkavan Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 18:39:38. #1.16#

title