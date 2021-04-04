Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Konyaspor : 2 (Maç sonucu)

Süper ligin 32. haftasında BB Erzurumspor sahasında Konyaspor ile karşılaştı.
Süper ligin 32. haftasında BB Erzurumspor sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 2-1'lik skorla kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sol taraftan yapılan ortaya ceza sahası içerisinde iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
64. dakikada sağ taraftan Murat'ın yaptığı ortada ceza sahası içeresinde topla buluşan Chahechouhe'nun sert şutu yandan dışarı çıktı.
67. dakikada ceza sahası içerisinden Chahechouhe arka direğe yaptığı ortaya El Kabir dokunamadı.
74. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Chahechouhe'nun sert şutunu kaleci Sehic güçlükle çeldi.
90+5. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta yaşanılan karambol sonrası maçın hakemi Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından penaltı kararı iptal edildi.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Salper Barış Saka xx, Bahtiyar Birinci xx, Murat Ergin Gözütok xx
BB Erzurumspor: Szumski xx, Murat xx, da Costa xxx, Leo xx, Bergdich xx (Hasan dk. 67 xx), Omolo xx, Obertan xx (Osman dk. 46 xx), Emrah xx (Boumal dk.75 xx), Chahechouhe xxx, Rashani xx (El Kabir dk. 54 xx), Gomes xx
Yedekler: Kayacan, Butko, Buğra, Gökhan, Oltan, Darri
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet xx, Abdulkerim xxx, Guilherme xx, Jevtovic xxx, Oğuz Kağan xx (Adil dk.83 ? ), Sekidika xxx (Kravets dk. 83 ?), Milosevic xxx (Hadziahmetovic dk. 65 x), Bytyqi xxx (Miya dk. 74 x), Cikalleshi xx
Yedekler: Erten, Shengelia, Barış, Musa, Eduok, Daci
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kartlar: Jevtovic, Guilherme (Konyaspor), Murat, Leo ( BB Erzurumspor)
Goller: Milosevic (dk. 9), Abdülkerim (dk. 44) (Konyaspor), da Costa (dk. 15) (BB Erzurumspor) - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı