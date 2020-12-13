Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

13.12.2020 14:40 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:46
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper ligin 12. haftasında BB Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Süper ligin 12. haftasında BB Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Gomes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Novikovas, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten dışarı çıktı.

17. dakikada top buluşan Emrah Başsan, ceza sahası dışından şansını denedi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

28. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Furman'ın ortasında topla buluşan Robert, vuruşunu yaptı ancak kaleci Farnolle bu pozisyonda gole izin vermedi.

41. dakikada kazanılan korner atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Mina kafayla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarla az farklı auta gitti.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İbrahim Bozbey xx

BB Erzurumspor: Farnolle xx, Osman xx, Mina xx, Gökhan xx, Murat Uçar xx, Obertan xx, İbrahim Akdağ xx, Kaan xx, Emrah Başsan xx, Movikovas xx, Gomes xx

Yedekler: Kayacan, Sissoko, Hasan, Ömer Şişmanoğlu, Rashad, Hamroun, Donald, Leo, Sadıku, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Arda xx, Motta xx, Halil İbrahim xx, Berat xx, Furman xx, Ayite xx Soner xx, Sio xx, Stancu xx

Yedekler: Atalay, Ömürcan, Kadir, Murat, Mustafa, Sefa, İlker, Sami, Batuhan, Baran,

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan - ERZURUM

Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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