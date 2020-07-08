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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaştı.

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
08.07.2020 23:12 | Son Güncelleme: 08.07.2020 23:16

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada gelişen Galatasaray atağında Ömer'in sol kanattan yaptığı ortasına Adem Büyük topuğuyla vurdu ancak şutu farklı şekilde auta çıktı.

12. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Onur'un pasını aktardığı Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Okan güçlükle kornere çeldi.

14. dakikada köşe vuruşu kullanan Alanyaspor'da Salih'in açtığı ortaya önce Ceyhun kafayı vurdu, ardından Cisse'nin kale önündeki şutunu kaleci Okan bir kez daha kornere çeldi.

20. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutu yandan az farkla dışarı gitti.

39. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Onur Bulut'un sol kanattan yaptığı ortasını arka direkte Efecan kafasıyla içeri çevirdi, ancak top kaleci Okan'da kaldı.

43. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında aut çizgisi önünde topu yakalayan Efecan yerden kale önüne gönderdi. Defansı geçen topa Cisse gelişine vuruşu ağları havalandırdı. 1-0

45+2. dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında Galatasaraylı Seri'nin hatasında topla buluşan Cisse ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cisse'nin vuruşu kaleci Okan'ı geçerek filelerle buluştu. 2-0

45+3. dakikada gelişen Galatasaray atağında orta sahada Belhanda'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Adem Büyük topu kontrol ederek sert vurdu ve ağlara gönderdi. 2-1

51. dakikada gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.

74. dakikada gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın sol kanattan yaptığı ortasına Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top direkten döndü.

80. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın gelişine vuruşu yandan dışarı çıktı.

89. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fernandes'in ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'in sert vuruşu ağları havalandırdı. 3-1

90+5. dakikada Alanyaspor sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta Juanfran'ın ortasıyla topa iyi yükselen Mustafa Pektemek vurduğu kafaya topu filelerle buluşturdu. 4-1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan x, Ceyhun Sesigüzel x, Kerem Ersoy x,

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Steven Caulker xx, Juanfran xx, Fabrice N'Sakala xxx, Giorgos Tzavellas xx, Anastasios Bakasetas xxx, Onur Bulut xx (Junior Fernandes dk. 58 x), Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xxx (Emircan Altıntaş dk. 71 x), Salih Uçan xx (Manolis Siopis dk. 58 x) Papiss Cisse xxx (Mustafa Pektemek dk. 88 ?)

Yedekler: Cenk Gönen, Kaan Kanak, Lokman Gör, Baiano, Umut Güneş, Musa Çağıran

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray: Okan Koçuk xx, Ryan Donk xx, Mariano Filho xx (Şener Özbayraklı dk. 80 x), Martin Linnes xx, Marcao xx, Emre Akbaba xx, Jean Michael Seri xx, Taylan Antalyalı xx, Younes Belhanda xx, Ömer Bayram xxx (Jimmy Durmaz dk. 80 ?) Adem Büyük xx

Yedekler: Berk Balaban, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Jesse Sekidika, Selçuk İnan, Yunus Akgün

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Cisse (dk. 43 ve 45+2), Anastasios Bakasetas (dk. 89), Mustafa Pektemek (dk. 90+5) (Alanyaspor), Adem Büyük (dk. 45+3) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam (Alanyaspor), Younes Belhanda (Galatasaray)

(İHA)

Kaynak: İHA

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