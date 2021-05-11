Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 41. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in 41. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada gelişen Erzurumspor atağında ceza alanı solundan Emrah Başsan'ın şutunda top ağlara gitti ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
15. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içerisinden Efecan'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.
29. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içerisinde rakibinin müdahalesiyle Mustafa yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy beyaz noktayı gösterdi.
30. dakikada Alanyaspor, Efecan'ın kullandığı penaltı vuruşuyla öne geçti. 1-0
39. dakikada kaleci Szumski'nin ceza sahası içinde Davidson'a yaptığı müdahaleyi hakem Alper Ulusoy, penaltı olarak değerlendirdi.
41. dakikada Efecan'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 2-0
45. dakikada soldan gelişen Erzurumspor atağında Rashani topu ceza alanı içerisine ortaladı. Tzavellas'ın ters vuruşunda top ağlara gitti. Hakem Alper Ulusoy VAR'ın ofsayt incelemesinin ardından golü verdi. 2-1
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy x, Abdullah Bora Özkara x, Mehmet Kısal x
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Steven Caulker xx, Francois Moubandje xx, Juanfran xx, Giorgos Tzavellas xx, Efkan Bekiroğlu xx, Manolis Siopis xx, Efecan Karaca xx, Berkan Kutlu xx, Davidson xx, Mustafa Pektemek xx
Yedekler: Marafona, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Damian Kadzior, Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl, Adam Bareiro
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Erzurumspor: Jakub Szumski xx, Bogdan Butko xx, Leo Schwechlen xx, Gökhan Kardeş xx, Osman Çelik xx, Rahman Buğra Çağıran xx, Elbasan Rashani xx, Adolphe Teikeu xx, Emrah Başsan xx (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 34 x), Gabriel Obertan xx, Ricardo Gomes xx,
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Fırat Şaşi, Mehmet Murat Uçar, Johanna Omolo, Zakarya Bergdich, Özgür Sert, Yusuf Koç, Güney Yılmaz, Oltan Karakullukçu
Yardımcı Antrenör: Uğur Bayarslan
Goller: Efecan (dk. 30 pen. ve dk. 41 pen.) (Alanyaspor), ) Tzavellas (dk. 45 k.k.) (Erzurumspor)
Sarı kart: Mustafa Pektemek (Alanyaspor) - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı