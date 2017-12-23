Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk Yarı)
Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında Atiker Konyaspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor.
Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Atiker Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Skubic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında altıpas önünde Milosevic'in şutunu kaleci Volkan kornere çeldi.
32. dakikada Skubic'in kullandığı taç atışında topla buluşan Ali Çamdalı'nın sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde auta gitti.
33. dakikada Valbuena ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Aatif'ın kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Serkan topu kornere çeldi.
34. dakikada Isla'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Serkan topu iki hamlede kontrol etti.
43. dakikada Mehdi'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Milosevic'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Ferhat Öztorun xx, Ali Turan xx, Skubic xx, Filipovic xx, Mehdi Bourabia xxx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Ali Çamdalı xx, Vedat Bora xx, Deni Milosevic xx
Yedekler: Carlgren, Abdulaziz, Selim Ay, Savaş Polat, Kadir Kaan, Musa Araz, İsmail Güven, Fofana, Manyama
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Fenerbahçe: Volkan xx, Josef de Souza xx, Isla xx, Hasan Ali xx, Neto xx, Oğuz Güçtekin xx, Aatif xx, Mehmet Topal xx, Dirar xx, Valbuena xx, Giuliano xx
Yedekler: Erten Ersu, Kameni, Yiğithan, Samed Karakoç, Serhat Kot, Ozan Tufan, Alper Potuk, Fernandao, Soldado
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı kart: Mehdi (Atiker Konyaspor) - KONYA