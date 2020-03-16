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Hakan Özmert, Antalyaspor, Sivasspor, Spor

Süper Lig: Antalyaspor: 1- Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 26. hafta kapanış maçında Antalyaspor sahasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

16.03.2020 22:09 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:11
Süper Lig: Antalyaspor: 1- Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 26. hafta kapanış maçında Antalyaspor sahasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Amilton'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan'ın defans oyuncusunu geçtikten sonraki sert şutu az farkla üstten auta gitti.


72. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.


77. dakikada Mert Haklan Yandaş'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Yatabare'nin şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.


78. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan arka direğe ortasında gelişine de Souza vurdu. Bu futbolcunun sert şutu kalecide kaldı.


79. dakikada Hakan Özmert'in pasında sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Podolski'nin sert şutunu kaleci kurtardı.


81. dakikada Hakan Özmert'in ortasında Sivasporlu defans oyuncularının uzaklaştırdığı topu Kudrıashov, kafayla yeniden ceza sahası içine gönderdi. Veysel Sarı, ayağının içiyle kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


85. dakikada Goiano, Kudrıashov'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


90+2. dakikada Amilton'un uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Fredy'in şutunu Samassa ayaklarıyla çıkardı.


Stat: Antalya


Hakemler: Özgür Yankaya x, Mehmet Cem Hanoğlu x, Kamil Çetin x


Antalyaspor: Boffin xxx, Nazım Sangare xx, Veysel Sarı xxx, Celustka xx, Kudriashov xxx, Hakan Özmert xxx, Amilton xx, Fredy xx, Podolski xx (N'dinga dk. 93 ?), Sinan Gümüş xxx (Doğukan Sinik dk. 87 ?), Jahovic xx


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Gustavo Leschuk, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Chico, Bünyamin Balcı


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Sivasspor: Samassa x, Caner Osmanpaşa x, Appindangoye x, Uğur Çiftçi x, Marcelo Goiano x, Fatih Aksoy x (Domınges de Sozuza dk. 55 x), Hakan Arslan x, Emre Kılınç xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 66 x), Mert Hakan Yandaş x, Yasin Öztekin xx (Kone dk. 74 x), Yatabare xx


Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Can Tuncer, Kone, Cofıe, Papp, Armın Derlek, Barış Yardımcı


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Veysel Sarı (dk. 81) (Antalyaspor)


Kırmızı kart: Goiano (dk. 85) (Sivaspor)


Sarı kartlar: Caner Osmanpaşa, Emre Kılınç (Sivasspor), Podolski (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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