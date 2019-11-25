Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 12'inci hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 12'inci hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Amilton'un sert şutu savunmaya çarparak kornere gitti.
10. dakikada ceza sahası dışından Güray Vural'ın sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
23. dakikada Hakan Özmert'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Amilton'un sert şutu az farkla üstten auta çıktı.
28. dakikada Furkan Soyalp'ın pasında ceza alanı solunda topla buluşan Güray Vural'ın ortasında Twumasi topu kontrol etti. Twumasi'nin sert şutu savunmada Bahadır Öztürk'e çarptıktan sonra üst direkten sonra kornere çıktı.
30. dakikada ceza alanı içine topla giren Mukaıru'nun sert şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.
37. dakikada kullanılan korner atışında Antalyaspor defansı topu uzaklaştıramadı. Ceza sahası içinde Twumasi'nin pasında topla buluşan Djilobodji'nin şutu ağlara gitti. 0-1
51. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top Tarık Çamdal'ın önünde kaldı. Tarık Çamdal'ın gelişine şutu üstten auta çıktı.
73. dakikada Serdar Özkan'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Chahechouhe'nin şutu yandan auta gitti.
83. dakikada Doğukan Sinik'in sol kanattan ceza alanı arka direğine ortasında Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
90. dakikada Serdar Özkan'ın soldan kullandığı korner atışında Blanci topu, topuğuyla arka kale direği dibine aşırdı. Charles'in gelişine vuruşu yan kale direğine çarpıp auta çıktı.
Stat: Antalya
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Abdullah Bora Özkara xx, Deniz Caner Özaral xx
Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Nazım Sangare xxx, Tarık Çamdal x (Doğukan Sinik dk. 82 ?), Bahadır Öztürk x (Serdar Özkan dk. 70 xx), Celustka x, Charles xx, Hakan Özmert xx, Chahechouhe xx, Ufuk Akyol xx, Amilton x (Gustava Blanco dk. 40 x), Mukairu xx
Yedekler: Boffin, Diego, Salih Dursun, Fredy, Harun Alpsoy, Cissokho
Teknik direktör: Stjepan Tomas
Gaziantep: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Djilobodji xxx, Kana Bıyık x, Tosca xx, Güray Vural xx, Jefferson xx, Diarra xx, Furkan Soyalp xx (Pawlowski dk. 77 x), Kayode xx (Kenan Özer dk. 87 ?), Twumasi xx (Chibsah dk.74 x)
Yedekler: Lontigkin, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Taş
Teknik direktör: Marius Sumudica
Goller: Djilobodji (dk. 37) (Gaziantep FK), Sangare (dk. 83) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Furkan Soyalp, Jefferson, Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), Charles, Mukaıru (Antalyaspor)
(İHA)