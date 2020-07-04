Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, lider Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
04.07.2020 22:12 | Son Güncelleme: 04.07.2020 23:14

Süper Lig'in 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, lider Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada orta alandan gelişen atakta Podolski'nin ceza sahası içinden sert şutunu kaleci yumruklarıyla uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Sinan Gümüş'ün şutu defansın araya girmesiyle kornere çıktı.

30. dakikada Clichy'in sağ kanttan ceza sahası içine yerden kestiği ortaya Demba Ba'nın gelişine sert şutu üstten az farkla auta gitti.

42. dakikada Crivelli'nin ceza sahası sol çaprazından plase vuruşu yandan dışarı çıktı.

49. dakikada ceza alanı içinde topu önünde bulan Jahovic'in şutu direğin hemen yanından dışarı gitti.

STAT: ANTALYA

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Erdinç Sezertam x, Serkan Çimen x

Antalyaspor: Boffın x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Ersan Gülüm x, Kudriashov x, Ufuk Akyol x, Fredy x (Chico dk. 46 x), Amilton x, Podolski x, Sinan Gümüş x, Jahovic x

Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Gustavo Leschuk, Mukaıru, Yekta Kurtuluş, Celutska, Nazım Sangare, Ndinga

Teknik Direktör: Tamer Tuna:

Medipol Başakşehir: Mert Günok x, Clichy x, Epureanu x, Skırtel x, Çaicara x, Mehmet Topal x, İrfan Can Kahveci x, Guldbrandsen x, Berkay Özcan x, Crivelli x, Demba Ba x

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Said Kıvanç, Elia, Muhammet Arslantaş, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur Uçar, Robinho, Emre Kaplan, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kart: Epureanu (Medipol Başakşehir)

(İHA)

Kaynak: İHA

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