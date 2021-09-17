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Süper Lig: Altay: 2 Göztepe: 1 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig: Altay: 2 Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisinde ev sahibi Altay, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisinde ev sahibi Altay, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Martin Rodriguez'in sol kanattan yaptığı ortada müsait pozisyondaki Karamoko Bamba kafa vuruşundan yararlanamadı. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu yumrukla kornere çıkardı.

62. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktasında topla buluşan Cherif Ndiaye gol pozisyonundan yararlanamadı ve top az farkla auta çıktı.

70. dakikada Cebrail Karayel'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Leonard Kapel'in şutu ağlarla buluştu. 1-1

74. dakikada sağ kanattan Andre Poko'nun ortasında müsait durumdaki Marco Paixao'nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

85. dakikada Jahovic'in ceza sahasının dışına doğru verdiği pasta topla buluşan Soner Aydoğdu'nun şutu, savunmaya çarparak kaleye doğru yöneldi. Kaleci Mateusz Lis topu yumruklayarak dışarı çeldi.

87. dakikada Gözteoe defansında yapılan pas hatasında araya giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Leandro Kapel Marco Paixao'ya topu verdi. Paixao uygun pozisyonda vuruştan yararlanamadı.

88. dakikada sağ köşeden korner vuruşu yapan Soner Aydoğdu'nun ortasında Dino Arslanagic'in kafa vuruşu, kaleci Mateusz Lis'de kaldı.

90+3. dakikada karşılaşmanın duraklama anlarında sol kanatta topla buluşan Mohammad Naderi'nin ortasında topla buluşan Marco Paixao'nun arkası dönük aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ata Yıldırım xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Altay: Mateusz Liz xx, Cebrail Karayel xx, Khaly Thiam xx, Murat Akça xx (İbrahim Öztürk dk. 45 xx), Mohammad Naderi xx, Andre Poko xx (Eric Björnkander dk. 84 ?), Zeki Yıldırım xx, Thaciano x (Marco Paixao dk. 62 xxx), Leandro Kappel xx, Martin Rodriguez xx (Erhan Çelenk dk. 79 ?), Karamoko Bamba xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Serge Aka, Ceyhun Gülselam, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan, Deniz Kadah,

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Kerim Alıcı xx, Dino Arslanagic xx, Kahraman Demirtaş xx, Berkan Emir xx (Dzenan Burekovic dk. 69 xx), Obinna Nwobodo xx, Soner Aydoğdu xx (Atakan Çankaya dk. 90?), David Tijanic xx (Yalçın Kayan dk. 69 xx), Halil Akbunar xx, Lourency Rodriguesx (Makana Baku dk. 45 xx), Cherif Ndiaye xx (Adis Jahovic dk. 82?)

Yedekler: Arda Özçimen, Beykan Şimşek, Brown Ideye, Atınç Nukan, Angel Wilker

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Goller: Soner Aydoğdu (dk. 26 pen.) (Göztepe), Leonard Kapel (dk. 70), Marco Paixao (dk. 90+3) (Altay)

Sarı kartlar: Murat Akça (Altay), Kahraman Demirtaş (Göztepe) - İZMİR

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Haber: Süper Lig: Altay: 2 Göztepe: 1 (Maç sonucu) - Haberler Spor
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