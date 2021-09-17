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Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisinde ev sahibi Altay, Göztepe'yi konuk ediyor.

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisinde ev sahibi Altay, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

8. dakikada ceza sahasının sol çaprazından Cherif Ndiaye'nin şutunu kaleci Mateusz Liz kurtardı.

11. dakikada sağ kanatta topu alan Cebrail Karayel'in şutunda top az farkla auta çıktı.

17. dakikada sağ kanattan Leandro Kapel'in ortasında kale sahası önünde topla buluşan Karamoko Bamba'nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

20. dakikada Obinna'nın müdahalesi sonucu Leandro Kapel'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Altay'da Thaciano penaltı vuruşundan yararlanamadı. Top direğin kenarından auta çıktı.

26. dakikada Thiam'ın müdahalesi sonucu Halil Akbunar'ın yerde kaldığı pozisyonda, VAR odasından gelen uyarı üzerine hakem Halil Umut Meler saha kenarındaki VAR noktasında pozisyonu inceledi ve Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Penaltıyı Soner Aydoğdu gole çevirdi. 0-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ata Yıldırım xx, Murat Tuğberk xx

Altay: Mateusz Liz xx, Cebrail Karayel xx, Khaly Thiam xx, Murat Akça xx, Mohammad Naderi xx, Andre Poko xx, Zeki Yıldırım xx, Thaciano xx, Leandro Kappel xx, Martin Rodriguez xx, Karamoko Bamba xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Eric Björkander, Serge Aka, Ceyhun Gülselam, Marco Paixao, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk, Deniz Kadah, Erhan Çelenk

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Dino Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir, Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu, David Tijanic, Halil Akbunar, Lourency Rodrigues, Cherif Ndiaye

Yedekler: Arda Özçimen, Beykan Şimşek, Makana Baku, Adis Jahovic, Brown Ideye, Atakan Çankaya, Yalçın Kayan, Atınç Nukan, Angel Wilker, Dzenan Burekovic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Gol: Soner Aydoğdu (dk. 26 pen.) (Göztepe)

Sarı Kart: Murat Akça (Altay)

(Ali Gözeten - Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

Süper Lig: Altay: 0 - Göztepe: 1 (ilk yarı)

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