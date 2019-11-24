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Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor.

24.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:48
Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutu kaleci Beto'da kaldı.


8. dakikada ceza sahası dışından Bakasetas'ın şutunda köşeye doğru giden topu kaleci Beto uzanarak çeldi.


41. dakikada Efecan'ın sağ kanattan getirdiği topla buluşan Cisse'nin sağ çaprazdan şutunda Beto gole izin vermedi.


44. dakikada Djalma'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.


Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Volkan Bayarslan x, Bahtiyar Birinci x, Yusuf Bozdoğan xx


Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Baiano xx, Georgios Tzavellas xxx, Steven Cauker xxx, Kaan Kanak xx, Emmanouil Siopis xxx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xx, Anastasios Bakasetas xxx, Campos xxx, Papiss Demba Cisse xx


Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Salih Uçan, Welinton, Onur Bulut, Umut Güneş, Musa Çağıran, Veysel Karani Ünal, Hamza Özdemir, Yacine Bammou


Teknik Direktör: Erol Bulut


Göztepe: Beto xxxx, Lamine Gassama xx, Wallace Reis da Silva xx, Titi xxx, Berkan xx, Castro xx, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xxx, Mossoro xx, Serdar Gürler xx, Jerome xx


Yedekler: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Borges, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Yalçın Kaya, Atınç Nukan, Leo, Deniz Kadah, Murat Paluli, Napoleoni


Teknik Direktör: İlhan Palut


Sarı kartlar: Emmanouil Siopis, Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Soner (Göztepe) - ANTALYA

Kaynak: İHA
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