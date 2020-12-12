Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (Maç devam ediyor)
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Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (Maç devam ediyor)

12.12.2020 14:04 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:08
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan A.Hatayspor-Fatih Karagümrük maçının ilk 15 dakikası Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan A.Hatayspor-Fatih Karagümrük maçının ilk 15 dakikası Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

A. Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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