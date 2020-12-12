Süper Lig: A.Hatayspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 12. hafta maçında Atakaş Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
Süper Lig'in 12. hafta maçında Atakaş Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Selim Ilgaz rakibini çalımladı ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi. 1-0
23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Artur Sobiech şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Erdem Bayık xx, Özgür Ertem xx
Hatayspor: Munir Mohamedi xx, Burak Can xx, Isaac Sackey xx, Aabid Rayene xx, Selim Ilgaz xx, Pablo Santos xx, David Akintole xx, Adama Traore xx, Yusuf Abdioğlu xx, Strahil Popov xx, Mame Diouf xx
Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Jean Billong, Helder Barbosa, Helder Barbosa, Aaron Boupendza, Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Ruben Riberiro
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Enzo Rocco xx, Lucas Biglia xx, Arthur Sobiech xx, Alassane Ndao xx, Papa Ndiaye xx, Fatih Kuruçuk xx, Ramazan Civelek xx, Jure Balkovec xx, Eric Sabo xx, Jimmy Durmaz xx
Yedekler: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Koray Altınay, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç, Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Vato Arveladze, Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör: Atılay Canel
Gol: Selim Ilgaz (dk. 1) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Pablo Santos (Hatayspor), Enzo Rocco (Fatih Karagümrük) - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı