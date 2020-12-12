Süper Lig: A.Hatayspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: A.Hatayspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

12.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:46
Süper Lig: A.Hatayspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 12. hafta maçında Atakaş Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 12. hafta maçında Atakaş Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Selim Ilgaz rakibini çalımladı ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi. 1-0

23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Artur Sobiech şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Erdem Bayık xx, Özgür Ertem xx

Hatayspor: Munir Mohamedi xx, Burak Can xx, Isaac Sackey xx, Aabid Rayene xx, Selim Ilgaz xx, Pablo Santos xx, David Akintole xx, Adama Traore xx, Yusuf Abdioğlu xx, Strahil Popov xx, Mame Diouf xx

Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Jean Billong, Helder Barbosa, Helder Barbosa, Aaron Boupendza, Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Ruben Riberiro

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Enzo Rocco xx, Lucas Biglia xx, Arthur Sobiech xx, Alassane Ndao xx, Papa Ndiaye xx, Fatih Kuruçuk xx, Ramazan Civelek xx, Jure Balkovec xx, Eric Sabo xx, Jimmy Durmaz xx

Yedekler: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Koray Altınay, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç, Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Vato Arveladze, Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör: Atılay Canel

Gol: Selim Ilgaz (dk. 1) (Hatayspor)

Sarı Kartlar: Pablo Santos (Hatayspor), Enzo Rocco (Fatih Karagümrük) - HATAY

Süper Lig: A.Hatayspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A.Hatayspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A.Hatayspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A.Hatayspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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