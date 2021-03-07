Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Hes Kablo Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig'in 29. haftasında A. Hatayspor, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor.
Süper Lig'in 29. haftasında A. Hatayspor, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada İlhan Parlak'ın yerden pasında ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Henrique'nin şutunda top az farkla auta gitti.
25. dakikada Muhammed Mert'in orta alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Kayserispor'da, Attamah'ın ara pasında topla buluşan İlhan Parlak kaleci ile karşı karşıya kaldı. İlhan'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
36. dakikada Lennon'un soldan ortasında ceza sahası içinde rakip savunma arasından iyi yükselen Uğur Demirok, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
40. dakikada Boupendza'nın ceza yayının hemen sağından kullandığı serbest vuruşta top önce baraja ardından üst direğe çarparak kornere çıktı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx
A.Hatayspor: Munir xx, Youssouf Kone xxx, Yusuf xx, Pablo Santos xx, Strahil Popov xxx, Muhammed Mert xxx, Aabid xx, Ruben Riberio xxx, Boupendza xx, David Akintole xx, Mame Diouf xxx
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Katranis, Isaac Sackey, Billong, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Adama Traore, Kamara
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Aziz xx, Uğur xx, Kolovetsios xx, Ramazan xxx, Muhar xx, Attamah xx, Henrique xxx, Avramovski xx, Lennon xx, İlhan xxx
Yedekler: İsmail, Nehuen Paz, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Zoran Kvrzic, Sapunaru, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Kevin Luckassen, Sabovic
Teknik Direktör: Alper Kelkitli
Goller: İlhan Parlak (dk. 24), Uğur Demirok (dk. 36) (Hes Kablo Kayserispor) - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı