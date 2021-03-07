Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Hes Kablo Kayserispor: 2 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Hes Kablo Kayserispor: 2 (İlk yarı)

07.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:03
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Hes Kablo Kayserispor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 29. haftasında A. Hatayspor, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 29. haftasında A. Hatayspor, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada İlhan Parlak'ın yerden pasında ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Henrique'nin şutunda top az farkla auta gitti.

25. dakikada Muhammed Mert'in orta alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Kayserispor'da, Attamah'ın ara pasında topla buluşan İlhan Parlak kaleci ile karşı karşıya kaldı. İlhan'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

36. dakikada Lennon'un soldan ortasında ceza sahası içinde rakip savunma arasından iyi yükselen Uğur Demirok, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

40. dakikada Boupendza'nın ceza yayının hemen sağından kullandığı serbest vuruşta top önce baraja ardından üst direğe çarparak kornere çıktı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

A.Hatayspor: Munir xx, Youssouf Kone xxx, Yusuf xx, Pablo Santos xx, Strahil Popov xxx, Muhammed Mert xxx, Aabid xx, Ruben Riberio xxx, Boupendza xx, David Akintole xx, Mame Diouf xxx

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Katranis, Isaac Sackey, Billong, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Adama Traore, Kamara

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Aziz xx, Uğur xx, Kolovetsios xx, Ramazan xxx, Muhar xx, Attamah xx, Henrique xxx, Avramovski xx, Lennon xx, İlhan xxx

Yedekler: İsmail, Nehuen Paz, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Zoran Kvrzic, Sapunaru, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Kevin Luckassen, Sabovic

Teknik Direktör: Alper Kelkitli

Goller: İlhan Parlak (dk. 24), Uğur Demirok (dk. 36) (Hes Kablo Kayserispor) - HATAY

Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Hes Kablo Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Hes Kablo Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Hes Kablo Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Hes Kablo Kayserispor: 2 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Hakan Yılmaz Serdar Ortaç Müslüm Gürses Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Mustafa Er Hakan Kutlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Hes Kablo Kayserispor: 2 (İlk yarı) - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 17:03:40. #1.14#
title