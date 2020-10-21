Süper Lig 6. hafta maçları: 6 hafta hakemleri kim oldu? İşte, Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de 5. hafta geride kalırken TFF tarafından 6. hafta hakemleri açıklandı. Buna göre Fenerbahçe - Trabzonspor hakemi Cüneyt Çakır oldu. Süper Lig 6. hafta maçları ne zaman başlıyor, hakemleri kim?