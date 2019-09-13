Süper Lig 4. hafta maç programı - Süper Lig puan durumu

13.09.2019 10:43

Spor Toto Süper Lig 4. haftası bugün başlıyor. Milli maç nedeniyle verilen bir hafta aradan sonra lig, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ile açılıyor. Sarı kırmızılılar, yeni transferleri Falcao'yu izlemek için maç saatini beklemeye başladılar. Ligde Galatasaray 9., Kasımpaşa ile 16. sırada yer alıyor.

Süper Lig 4. haftasında Cumartesi günü 3 maç, Pazar günü 4 maç yapılacak. Ve bu haftanın maçları Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ile sona erecek. İşte Süper Lig 4. hafta maçları ve Süper Lig puan durumu...

SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ PROGRAMI

13 Eylül Cuma:

20.30 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

15 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman Stadyumu)

17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)