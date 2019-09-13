Süper Lig 4. hafta maç programı - Süper Lig puan durumu
Süper Lig 4. hafta maçları bu akşam başlıyor. Açılış maçında Galatasaray ile Kasımpaşa Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Bu hafta Beşiktaş ile Fenerbahçe deplasmana giderken Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir kendi sahasında oynayacak. İşte Spor Toto Süper Lig 4. hafta maç programı ve puan durumu...
Spor Toto Süper Lig 4. haftası bugün başlıyor. Milli maç nedeniyle verilen bir hafta aradan sonra lig, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ile açılıyor. Sarı kırmızılılar, yeni transferleri Falcao'yu izlemek için maç saatini beklemeye başladılar. Ligde Galatasaray 9., Kasımpaşa ile 16. sırada yer alıyor.
Süper Lig 4. haftasında Cumartesi günü 3 maç, Pazar günü 4 maç yapılacak. Ve bu haftanın maçları Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ile sona erecek. İşte Süper Lig 4. hafta maçları ve Süper Lig puan durumu...
SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ PROGRAMI
13 Eylül Cuma:
20.30 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
14 Eylül Cumartesi:
17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)
20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)
15 Eylül Pazar:
17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman Stadyumu)
17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)