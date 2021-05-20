Süper Lig 2021 2022 seyircili mi olacak? Seneye maçlar taraftarlı mı olacak?
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Süper Lig 2021 2022 seyircili mi olacak? Seneye maçlar taraftarlı mı olacak?

Süper Lig 2021 2022 seyircili mi olacak? Seneye maçlar taraftarlı mı olacak?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı yeni sezon hakkında önemli açıklamalar yaptı. Peki, seneye maçlar taraftarlı mı olacak? Süper Lig 2021 2022 seyircili mi olacak?.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki sezon için taraftarlara müjdeyi verdi. Erdoğan "İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları tekrar coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG 2021 2022 SEYİRCİLİ Mİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Virüse karşı en büyük imkanımız olan aşılama çalışmalarına hız vererek inşallah tam normalleşme ortamını yakalamayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları tekrar coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz" dedi.

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