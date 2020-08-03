Süper Lig 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak? Avrupa Ligleri ne zaman başlayacak? İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ligleri ne zaman başlıyor?
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Süper Lig 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak? Avrupa Ligleri ne zaman başlayacak? İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ligleri ne zaman başlıyor?

Sporsevrler ülkemizde ve büyük liglere sezonun sona ermesiyle beraber yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya futbol ligleri ne zaman başlayacak? Avrupa Ligleri ne zaman başlayacak? Süper Lig 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak? Avrupa Ligleri ne zaman başlayacak? İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ligleri ne zaman başlıyor?
03.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:23

Pandemi nedeniyle ara verilen futbol ligleri tamamlandı ve şampiyonlar belli oldu. Sezonun sona ermesi ile beraber federasyonlar liglerin başlangıç tarihlerini açıklamaya başladı. Avrupa Ligleri ne zaman başlayacak? İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya futbol ligleri ne zaman başlayacak? Süper Lig 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak?İşte Ülkemizde ve Avrupa'da liglerin başlangıç tarihleri…

SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de başlayacak.

AVRUPA'DA LİGLERİN BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

İngiltere Premier Lig/ 12 Eylül

Fransa Ligue 1/ 22 Ağustos

İspanya La Liga/ 12 Eylül

Almanya Bundesliga/ 18 Eylül

İtalya Serie A/ Belli değil

Ukrayna Premier Ligi/ 12 Eylül

Portekiz Primeira Liga/ 12 Eylül

Avusturya Bundesliga/ 11 Eylül

Yunanistan Süper Ligi/ 12 Eylül

Hollanda Eredivise/ 12 Eylül

İskoçya Premiership/ 1 Ağustos

Belçika Birinci Lig A/ 8 Ağustos

Rusya Premier Ligi/ 8 Ağustos

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