Süper Lig 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak? Avrupa Ligleri ne zaman başlayacak? İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ligleri ne zaman başlıyor? Sporsevrler ülkemizde ve büyük liglere sezonun sona ermesiyle beraber yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya futbol ligleri ne zaman başlayacak? Avrupa Ligleri ne zaman başlayacak? Süper Lig 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak?

Pandemi nedeniyle ara verilen futbol ligleri tamamlandı ve şampiyonlar belli oldu. Sezonun sona ermesi ile beraber federasyonlar liglerin başlangıç tarihlerini açıklamaya başladı. Avrupa Ligleri ne zaman başlayacak? İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya futbol ligleri ne zaman başlayacak? Süper Lig 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak?İşte Ülkemizde ve Avrupa'da liglerin başlangıç tarihleri… SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Süper Lig 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de başlayacak. AVRUPA'DA LİGLERİN BAŞLANGIÇ TARİHLERİ İngiltere Premier Lig/ 12 Eylül

İngiltere Premier Lig/ 12 Eylül Fransa Ligue 1/ 22 Ağustos İspanya La Liga/ 12 Eylül Almanya Bundesliga/ 18 Eylül İtalya Serie A/ Belli değil Ukrayna Premier Ligi/ 12 Eylül Portekiz Primeira Liga/ 12 Eylül Avusturya Bundesliga/ 11 Eylül Yunanistan Süper Ligi/ 12 Eylül Hollanda Eredivise/ 12 Eylül İskoçya Premiership/ 1 Ağustos Belçika Birinci Lig A/ 8 Ağustos Rusya Premier Ligi/ 8 Ağustos