Süper Lig 2. hafta maç programı - Süper Lig puan durumu: Hangi maç ne zaman, saat kaçta?

23.08.2019 12:11

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu 2. haftası bu akşam başlıyor. Açılış maçında Beşiktaş ile Göztepe Vodafone Park'ta karşılaşacak. İlk hafta üç puan kaybeden iki takım da galibiyet peşinde. Geçen haftayı mağlubiyetle kapatan Galatasaray ise seyircisi önünde Konyaspor karşısında 3 puanı almak için mücadele edecek.

Süper Lig ilk hafta lideri olan Fenerbahçe, kendisi için en zorlu deplasmana çıkacak. Başakşehir'e konuk olacak sarı lacivertliler, ev sahibi takımın sahasında oynanan karşılaştığı 11 maçtan sadece ikisini kazanabildi. İlk hafta berabere kalıp bir puan alan Trabzonspor ise Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig 2. hafta programı şu şekilde;

SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

23 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

21.45 Galatasaray-Konyaspor: Mete Kalkavan

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan