Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri
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Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri

Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Antalya'da devam eden Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri'nde Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, adını finale yazdırdı.

Antalya'da devam eden Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri'nde Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, adını finale yazdırdı.

Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ikinci yarı final maçında, Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaştı.

Trabzonspor, 3. dakikada Muhammet Akpınar'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 43. dakikada Mustafa Köroğlu skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarısını bordo-mavili ekibin 2-0 önde tamamladığı maçta Fenerbahçe, 80. dakikada Kemal Bayrak'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2.

Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmazken, Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor, bu sonuçla finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Organizasyonda final maçı, 13 Temmuz'da oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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