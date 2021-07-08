Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri
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Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri

Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Spor

Antalya'da devam eden Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal süresi 0-0 tamamlanan maçta Kasımpaşa'yı uzatma devreleri sonunda 1-0 yenen Galatasaray, adını finale yazdırdı.

Antalya'da devam eden Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal süresi 0-0 tamamlanan maçta Kasımpaşa'yı uzatma devreleri sonunda 1-0 yenen Galatasaray, adını finale yazdırdı.

Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ilk yarı final maçında, Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaştı.

Normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmayı Galatasaray, 105. dakikada penaltıdan Bartuğ Elmaz'ın attığı golle 1-0 kazandı. Galatasaray, bu skorla finale yükselen ilk takım oldu.

Diğer yarı final maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor, yarın karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda final maçı, 13 Temmuz'da oynanacak.

Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri
Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri
Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri
Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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