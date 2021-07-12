Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde şampiyon belli oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde şampiyon belli oluyor
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde şampiyon, yarın Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak final maçıyla belli olacak.

Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde şampiyon, yarın Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak final maçıyla belli olacak.

Antalya'da düzenlenen organizasyonunun final maçı, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde seyircisiz olarak yapılacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

Normal sezonu namağlup lider bitiren Galatasaray, çeyrek finalde Beşiktaş'ı uzatmalar sonunda 4-2, yarı finalde ise Kasımpaşa'yı yine uzatmalarda 1-0 yenerek final vizesi aldı.

Normal sezon ikincisi Trabzonspor ise çeyrek finalde Göztepe'yi 3-1, yarı finalde ise Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Şampiyonun belli olacağı maçta normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Beraberlik yine bozulmazsa seri penaltı vuruşlarına geçilecek. Müsabakalarda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Tarihi buluşma! 4 büyüklerin başkanları canlı yayında futbolun sorunlarını masaya yatıracak
Tarihi buluşma! 4 büyüklerin başkanları canlı yayında futbolun sorunlarını masaya yatıracak
Transferin hızlı takımı Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya da formayı giydiriyor
Transferin hızlı takımı Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya da formayı giydiriyor
Kulüplerin baskısı sonuç verdi! Yabancı sayısında 'Geri adım atmayız' diyen TFF, yeniden masaya oturuyor
Kulüplerin baskısı sonuç verdi! Yabancı sayısında "Geri adım atmayız" diyen TFF, yeniden masaya oturuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin İlyas Tetik Ebru Gündeş Kartal Tibet Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Burak Elmas Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde şampiyon belli oluyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 16:21:07. #1.15#

title