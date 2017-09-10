Süper Lig

Süper Lig’in 4. haftasında Bursaspor, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig

Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - BURSA