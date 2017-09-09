Süper Lig
Süper Ligin 4. haftasında Atiker Konyaspor konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu.
Süper Ligin 4. haftasında Atiker Konyaspor konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Skubic'in pası ile sağ kanatta topla buluşan Deni Milosevic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Haydar uzaklaştırdı.
62. dakikada Mehdi'nin gönderdiği uzun top Tzavellas'ın kafasından sekerek Ömer Ali'ye pas oldu. Ömer Ali'nin şutu kaleci Haydar'ın ayaklarına çarparak kornere çıktı.
69. dakikada Atiker Konyaspor atağında Skubic'in pasında ceza sahası içinde topu sağ tarafa çeken Ömer Ali'nin şutunu kaleci Haydar kornere çeldi.
73. dakikada Fernandes'in ortasında top ceza sahası içinde Musa Araz'dan sekerek Vagner Love'a doğru gitti. Topu almak için araya giren Filipovic, meşin yuvarlağı kendi ağlarıyla buluşturdu. 0-2
90. dakikada Fernandes'in ceza sahası içinde verdiği pasla buluşan Vagner Love'nin müsait pozisyonda çektiği şutu kaleci Serkan Kırıntılı uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serdar Diyadin xx, Asım Yusuf Öz xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx, Filipovic x, Moke xx, Skubic xx, Mehdi x, Jonsson xx (Manyama dk. 67 xx), Ömer Ali xx, Ezekiel x (Vedat dk. 46 x) (Eze dk. 74 x), Musa xx, Milosev xx
Yedekler: Andersren, Volkan, Eren, Selim, Ali Çamdalı, Moryke Fofana, Savaş,
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Berkan xx, Tzavellas xx, Birol xx, Gassama xx, Taha xx, Emre xx (Mamadou Fofana dk. 90 ?), Fernandes xx, Mbilla Etame xx (Nskala dk. 71 xx), Efecan xxx (Maniatis dk. 85 ?), Vagner Love xxx
Yedekler: Remy Riou, Emre, Michel Landel, Lungu, Serdar Çoban
Teknik Direktör: Safet Susic
Goller: Vagner Love (dk. 44 pen.), Filipovic (dk. 73 k.k.) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Ezekiel, Ferhat, Vedat (Atiker Konyaspor), Taha, Birol (Aytemiz Alanyaspor) - KONYA