Süper kupayı kim kazandı? Chelsea mi Villarreal mi? 2021 UEFA Süper Kupa finalini hangi takım kazandı?
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Süper kupayı kim kazandı? Chelsea mi Villarreal mi? 2021 UEFA Süper Kupa finalini hangi takım kazandı?

Süper kupayı kim kazandı? Chelsea mi Villarreal mi? 2021 UEFA Süper Kupa finalini hangi takım kazandı?
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Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan Villarreal süper kupa finalinde karşı karşıya geldi. Dün yapılan karşılaşmada kazanan taraf penaltılarla Chelsea oldu. Peki, maç kaç kaç bitti? Süper kupa golleri kim attı? Süper Kupa finalini hangi takım kazandı? Chelsea mi Villarreal mi kazandı? Golleri atanlar ve detaylar haberimizde...

Dün gerçekleşen Süper Kupa finalinin ardından taraftarlar kupayı kim kazandı, golleri kim attı merak ediyor. Peki, Süper kupayı kim kazandı? Chelsea mi Villarreal mi? 2021 UEFA Süper Kupa finalini hangi takım kazandı? Villarreal doğrudan şampiyonlar ligi gruplarına mı kalacak? Chelsea takım puanı kaç oldu? Süper kupa penaltılarla mı bitti? İşte tüm cevaplar...

UEFA SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANDI?

UEFA Süper Kupa maçı Chelsea ve Villarreal arasında oynandı. Maç dün saat 22:00 'da yapıldı.

UEFA SÜPER KUPAYI KİM KAZANDI?

UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea, Villarreal'i seri penaltı atışlarının sonunda 6-5 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla İngiliz devi tarihinde 2. kez Süper Kupa'da şampiyon olma başarısı gösterdi.

MAÇ SONUCU

CHELSEA 7 - 6 VİLLARREAL

Bu sonuca göre şampiyon Chelsea oldu ve kupayı evine götürdü.

SÜPER KUPA FİNALİNDE GOLLERİ KİM ATTI?

UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea ile Villarreal Windsor Park'ta karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren mücadeleyi seri penaltı atışları sonrası Chelsea, 6-5 kazandı ve kupanın sahibi oldu. Maçta atılan golleri aşağıdaki gibidir.

Chelsea'nın golü:

  • 27. dakika : Hakim Ziyech

Villarreal'in golü:

  • 73. dakika : Gerard Moreno
Süper kupayı kim kazandı? Chelsea mi Villarreal mi? 2021 UEFA Süper Kupa finalini hangi takım kazandı?

KUPANIN SAHİBİ PENALTILARLA BELİRLENDİ!

Büyük bir heyecana sahne olan maçta Chelsea, Hakim Ziyech'in golüyle 27. dakikada öne geçti. İspanyol ekibi Villarreal'e beraberliği getiren gol ise 73. dakikada Moreno'nun ayağından geldi. Karşılaşmanın normal süresi bu skorla tamamlandı. Uzatma devrelerinde iki takım da fileleri havalandıramayınca maç seri penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışları öncesinde Chelsea'de kaleci Edouard Mendy'nin yerine Kepa oyuna dahil oldu. Seri penaltı atışlarında Chelsea, Villarreal'i 6-5 yendi ve kupayı müzesine götürdü.

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