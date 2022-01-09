Rize-Beşiktaş maçında tempo çok yüksek! Yağmur gibi gol yağıyor

Koronavirüsün vurduğu Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maçta Rizespor'a konuk oluyor. Siyah-Beyazlılar'da teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe, koronadan dolayı saha kenarında bulunamadı.

GOL SİLAHLARI YOK

Rizespor'da karantina süreci devam eden gol silahları Yannick Bolasie ve Loic Remy, maç kadrosunda yer almıyor.

RİZESPOR KAZANAMIYOR

Rizespor'un Beşiktaş'a karşı şansı tutmuyor. Karadeniz ekibi 17 Şubat 2006'da 1-0 kazandığı maçtan bu yana Beşiktaş'ı yenemiyor.

İlk 11'ler:

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Boldrin, Boyd, Umar, Pohjanpalo

Beşiktaş : Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Montero, Josef, Necip, Umut, Emirhan, Batshuayi, Güven

CANLI ANLATIM

Dakika 56: Duran topta Ersin boşa çıktı, savunma ile anlaşamadı. Joel Pohjanpalo hatayı affetmedi, boş kaleye topu yuvarladı.

Dakika 46: Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor.

Dakika 39: Emirhan Ilkhan sol kanattan içeriye girmek isterken topa Gokhan Gonul ayak koydu ve top taca gitti, topu beşiktaş'a veren hakemi uyaran Emirhan Ilkhan topun kendisinden çıktığını söyledi ve rakipten alkış aldı.

Dakika 33: Pohjanpalo'nun sert şutunu Ersin kurtardı. Top kornere çıktı.

Dakika 26: VAR kontrolü sonrası Beşiktaş penaltı kazandı. Topun başına geçen Batshuayi, şık bir vuruşla ağları sarstı.

Dakika 17: Gökhan Gönül, Umut Meral'a yaptığı müdahalenin ardından maçtaki ilk sarı kartı gördü.

Dakika 13: Güven ve Batshuayi nefis verkaç yaptı. Boş kalan Batshuayi, topu kaleci Gökhan'a nişanladı.

Dakika 10: Ceza sahası dışından Güven'in yaptığı vuruş kalecide kaldı.

Dakika 9: Necip'in ortasında Emirhan İlkhan, uçarak kafa vuruşu yaptı. Top direkte patladı.

Dakika 2: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin şutunda Gökhan Akkan köşeden topu çıkardı ve gole izin vermedi.

Dakika 1: Beşiktaş ilk atağını genç Emirhan'la yaptı. Top dışarda

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet