SÜPER KUPA ÖNCESİ STAT VE ÇEVRESİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

SÜPER KUPA ÖNCESİ STAT VE ÇEVRESİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İNGİLTERE'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yarın oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşması için stat ve çevresinde son durum havadan görüntülendi.

13.08.2019 12:56
SÜPER KUPA ÖNCESİ STAT VE ÇEVRESİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İNGİLTERE'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yarın oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşması için stat ve çevresinde son durum havadan görüntülendi.
Görüntülerde statta son hazırlıkların yapıldığı görülüyor. Çimlerde düzenleme yapılırken sahanın çizgileri de çiziliyor. Stat çevresinde de güvenlik tedbirleri kapsamında önlemler alınıyor.

Kaynak: DHA
SÜPER KUPA ÖNCESİ STAT VE ÇEVRESİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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