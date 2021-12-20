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Süper Kupa, Ocak'ta Katar'da oynanacak

Süper Kupa, Ocak'ta Katar'da oynanacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021 Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021 Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacağını açıkladı.

Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak. Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak."


- İstanbul

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak.

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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