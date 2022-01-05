Süper Kupa ne zaman, saat kaçta? Süper Kupa maçı hangi gün? Süper Kupa maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş'ın, Antalyaspor ile oynayacağı Süper Kupa mücadelesi son dönemde futbolseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Bu bağlamda konuyla ilgili en çok "Süper Kupa maçı ne zaman? Süper Kupa maçı hangi gün, saat kaçta? Süper Kupa maçı hangi kanalda?" soruları gündeme gelmiştir. İşte detaylar...

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Antalyaspor mücadelesi 5 Ocak 2022 Çarşamba (bugün) günü oynanacak.

SÜPER KUPA MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş,Antalyaspor Turkcell Süper Kupa Finali mücadelesi 5 Ocak Çarşamba günü saat 20.45 itibarıyla ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER KUPA MAÇI NEREDE?

Karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da yer alan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda yapılacak.

Ahmed Bin Ali Stadyumu

SÜPER KUPA MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş, Antalyaspor Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Halil Umut Meler

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER EKSİK?

Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçi ve Rachid Ghezzal, Oğuzhan Özyakup forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN SÜPER KUPA FİNALİ KAMP KADROSU!

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