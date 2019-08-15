SÜPER KUPA MAÇINDA SAHAYA GİREN YOUTUBER ADLİYEYE GETİRİLDİ
SÜPER Kupa finalinde sahaya giren youtuber Ali A.Y. ve dört arkadaşı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.
15.08.2019 14:07
SÜPER Kupa finalinde sahaya giren youtuber Ali A.Y. ve dört arkadaşı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.
Youtuber Ali A.Y. dün akşam Beşiktaş Park'ta oynanan Süper Kupa finalinde sahaya girdi. Ali A.Y. ve kendisini görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
- İstanbul
Youtuber Ali A.Y. dün akşam Beşiktaş Park'ta oynanan Süper Kupa finalinde sahaya girdi. Ali A.Y. ve kendisini görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Youtuber ve arkadaşlarının adliyeye girişleri
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- İstanbul
Kaynak: DHA