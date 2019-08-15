Süper Kupa maçında sahaya giren Youtuber adliyeye sevk edildi (1)

15.08.2019 13:25

SÜPER Kupa finalinde sahaya giren youtuber Ali A.Y. ve dört arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Youtuber Ali A.Y. dün akşam Beşiktaş Park'ta oynanan Süper Kupa finalinde sahaya girdi. Ali A.Y. ve kendisini görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.



Kaynak: DHA

- İstanbul