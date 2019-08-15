SÜPER KUPA MAÇINDA SAHAYA GİREN YOUTUBER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (1)
SÜPER Kupa finalinde sahaya giren youtuber Ali A.Y. ve dört arkadaşı adliyeye sevk edildi.
15.08.2019 13:23
SÜPER Kupa finalinde sahaya giren youtuber Ali A.Y. ve dört arkadaşı adliyeye sevk edildi.
Youtuber Ali A.Y. dün akşam Beşiktaş Park'ta oynanan Süper Kupa finalinde sahaya girdi. Ali A.Y. ve kendisini görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
- İstanbul
Youtuber Ali A.Y. dün akşam Beşiktaş Park'ta oynanan Süper Kupa finalinde sahaya girdi. Ali A.Y. ve kendisini görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Youtuber ve arkadaşlarının adliyeye sevk edilmesi
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- İstanbul
Kaynak: DHA