BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper kupa kimin oldu? sorusunun yanıtı Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasının ardından merak edilen konular arasında yerini aldı. Katar'da oynanan final nefesleri kesti. Beşiktaş adına perdeyi kaptan Atiba açtı. 34. dakikada takımını öne geçiren tecrübeli futbolcu, 74'te kendi kalesini buldu. 90 dakika 1-1'lik eşitle bitince maç uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde de skorun dengesini bozan takım çıkmadı. Peki uzatmalara giden maçta Süper kupa kimin oldu? TFF Türkiye Süper Kupa ödülü ne kadar? Süper Kupayı kazanan takımlar

SÜPER KUPA KİMİN OLDU?

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Katar'daki finalde 1-1 biten karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılarda 4-2 kazanan Beşiktaş, bu kupayı 9. kez müzesine götürdü.

KARTAL İLK YAŞADI

Beşiktaş, kulüp tarihinde ilk kez bir sezonu 3 kupa ile tamamladı. Siyah-Beyazlılar Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı, Sergen Yalçın yönetiminde kazanmıştı.

TÜRKİYE SÜPER KUPA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Süper Kupa'nın şampiyonunun ne kadar kazanacağı ile ilgili bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak Hürriyet'te yer alan habere göre; Süper Kupa'da takımlar toplam 1 milyon dolardan fazla para ödülü kazanacak.

SÜPER KUPAYI KAZANAN TAKIMLAR

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet