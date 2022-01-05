Süper kupa kimin oldu? TFF Türkiye Süper Kupa ödülü ne kadar? Süper Kupayı kazanan takımlar - Haberler
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Süper kupa kimin oldu? TFF Türkiye Süper Kupa ödülü ne kadar? Süper Kupayı kazanan takımlar

Süper kupa kimin oldu? TFF Türkiye Süper Kupa ödülü ne kadar? Süper Kupayı kazanan takımlar
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Beşiktaş, Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor ile Turkcell Süper Kupa maçında karşılaştı. Süper kupa kimin oldu? TFF Türkiye Süper Kupa ödülü ne kadar? İşte, Süper Kupayı kazanan takımlar...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper kupa kimin oldu? sorusunun yanıtı Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasının ardından merak edilen konular arasında yerini aldı. Katar'da oynanan final nefesleri kesti. Beşiktaş adına perdeyi kaptan Atiba açtı. 34. dakikada takımını öne geçiren tecrübeli futbolcu, 74'te kendi kalesini buldu. 90 dakika 1-1'lik eşitle bitince maç uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde de skorun dengesini bozan takım çıkmadı. Peki uzatmalara giden maçta Süper kupa kimin oldu? TFF Türkiye Süper Kupa ödülü ne kadar? Süper Kupayı kazanan takımlar

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Katar'daki finalde 1-1 biten karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılarda 4-2 kazanan Beşiktaş, bu kupayı 9. kez müzesine götürdü.

Beşiktaş, kulüp tarihinde ilk kez bir sezonu 3 kupa ile tamamladı. Siyah-Beyazlılar Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı, Sergen Yalçın yönetiminde kazanmıştı.

Süper Kupa'nın şampiyonunun ne kadar kazanacağı ile ilgili bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak Hürriyet'te yer alan habere göre; Süper Kupa'da takımlar toplam 1 milyon dolardan fazla para ödülü kazanacak.

Kulüp Kazandığı Kaybettiği % Kazanma Şampiyonluk yılları
Galatasaray
16
10
%64
1966, 1969, 1972, 1982, 1987, 1988, 1991, 1993, 1996, 1997, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019
Fenerbahçe
9
9
%50
1968, 1973, 1975, 1984, 1985, 1990, 2007, 2009, 2014
Trabzonspor
9
3
%75
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983, 1995, 2010, 2020
Beşiktaş
9
11
%45
1967, 1974, 1986, 1989, 1992, 1994, 1998, 2006, 2021
Göztepe
1
1
%50
1970
Akhisar Belediyespor
1
1
%50
2018
MKE Ankaragücü
1
1
%50
1981
Eskişehirspor
1
0
%100
1971
Konyaspor
1
0
%100
2017
Bursaspor
0
3
%0
Altay
0
2
%0
Antalyaspor
0
1
%0
Gençlerbirliği
0
1
%0
Kocaelispor
0
1
%0
Sakaryaspor
0
1
%0
Kayserispor
0
1
%0
İstanbul Başakşehir
0
1
%0

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