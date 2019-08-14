Süper Kupa için gelen taraftarlar Taksim'de - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu
Taraftarlardan detaylar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Süper Kupa maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.
14.08.2019 19:24
Taraftarlardan detaylar
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Süper Kupa maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA