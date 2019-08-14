Süper Kupa için gelen taraftarlar Taksim'de - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu

Süper Kupa için gelen taraftarlar Taksim'de - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu

Taraftarlardan detaylar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Süper Kupa maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

14.08.2019 19:24
Süper Kupa için gelen taraftarlar Taksim'de - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu

Taraftarlardan detaylar
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Süper Kupa maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Süper Kupa için gelen taraftarlar Taksim'de - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu
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