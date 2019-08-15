Süper Kupa finalinin kazananı İstanbul

15.08.2019 11:17

İki İngiliz devi, UEFA Süper Kupa finalinde İstanbul'da karşılaşıyor. İstanbul'da esnaf Avrupa'dan gelen binlerce taraftarın durgun giden işlere ne kadar katkı sağlayacağına odaklanmış durumda.İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Park stadyumunda son hazırlıklar artık tamamlandı. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonlarından UEFA Süper Kupa Finali bu sene İstanbul'da yapılıyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi'ni kazanan Chelsea kozlarını paylaşacak.

Karşılaşmayı izlemek için İstanbul'a gelen Chelsea taraftarları Beşiktaş bölgesine, Liverpool destekçileri ise Taksim tarafındaki otellere yerleştirildi. Bu yolla iki takımın taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi düşünüldü.

Finalde iki İngiliz ekibi karşılaşsa da maçın İstanbul'da oynanması bölgedeki esnafın yüzünü güldürdü. İstanbul'un futbolla anılan semti Beşiktaş'taki bar ve restoranlarda beklenti büyük. Bu kez Beşiktaş taraftarına değil İngiliz Chelsea takımının taraftarlarına hizmet vermek için kolları sıvadılar. Meyhaneler, barlar ve restoranlar taraftarları ağırlamak için hazırlandı. Süper Kupa finalinin Kurban Bayramı tatilinde oldukça azalan işleri biraz hareketlendirmesi beklentisi hakim. Esnaf Avrupa'dan gelen ziyaretçi akınını birçok açıdan tercih ediyor.

Restoran işletmecisi Çağatay Baş, semtte bugüne kadar Beşiktaş taraftarına alışık olduklarını ancak İngiliz taraftarından da beklentilerinin büyük olduğunu belirtti. Baş, "Herkes bir hazırlık yaptı. Uzun zamandır çok fazla organizasyonlar olmuyor bu şekilde. O yüzden esnaf da heyecanlı" diye konuştu.

Bar işletmecisi Eyüp Bütkül ise tahminen ne kadar bira satabileceklerini önceden düşündüklerini ve buna göre hazırlandıklarını ifade etti.

İngiliz taraftarın en çok rağbet ettiği adreslerden biri de tekel bayiiler. Tekel bayii işleten İsmail Köseoğlu, alkollü içecek fiyatlarının yabancı ziyaretçilerin kendi para birimlerine göre çok uygun olduğunu bu nedenle bu nedenle yüksek şatış yapabildiklerini ifade etti. Köseoğlu, "Keşke daha çok gelseler. Ama ülkemize Arap turist çok fazla geliyor, onların da bize faydası olmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'daki eğlence mekanlarında fiyatlar İngiliz taraftarın alım gücüne göre oldukça hesaplı. Beşiktaş'taki meyhanelerden topladığımız ortalama fiyatlara göre, yemekli ve rakı içilen bir masada yaklaşık olarak kişi başı 150 TL hesap ödeniyor. Ülkesinde asgari ücretle çalışan bir İngiliz müşteri bir iş günündeki kazancının üçte biriyle bu tutarı ödeyebiliyor. Asgari ücretli bir yerli müşteri ise bu masadaki hesabını ödeyebilmek için yaklaşık bir buçuk iş günü çalışmak zorunda.

Kimi satıcılar ise döviz kurundaki farkı avantaja çevirmenin yolunu bulmuş. Stadyum çevresinde Süper Kupa finalinin logosunun bulunduğu kaşkolun fiyatı 25 TL. Ancak aynı ürün yabancı müşteriye 10 eurodan, yani 62 TL'den satılıyor.

Dev finalin Türkiye ekonomisine 113 milyon euro katkı sağlayacağı tahmin ediliyor. Futbolseverlerin gözü elbette yeşil sahadaki karşılaşmada olacak. Hangi takımın maçı kazanıp kupayı müzesine götüreceği merakla bekleniyor. Ancak işin ekonomik boyutuyla ilgilenenlerin ortak görüşüne göre finalin asıl kazananı İstanbul olacak.

(c)

Engin Karaman

