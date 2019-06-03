Süper Kupa finalinin bir galibi de İstanbul olacak, kent ekonomisine katkısı 100 milyon Euro olacak

maçın kent ekonomisine katkısını değerlendiren İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı Halil Korkmaz , "Biz bu tür organizasyonlara her zaman hazırlıklıyız.İstanbul'un kapasitesi çok yüksek.Dolayısıyla mevcut haliyle İstanbul yıllık 20 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayabilecek bir kapasiteye sahip. Diğer taraftan iki İngiliz takımı ve İngilizlerin futbolla olan alakaları belli ve inanılmaz bir şekilde futbolu takip ediyorlar.İstanbul'a İngiliz akını olacaktır.Bu tür müsabakaları sadece İngilizler değil dünyanın farklı ülkelerinden futbol sevdalıları da izliyor.Hem İstanbul'un güzelliklerini görmek hem de o anı yaşamak için İstanbul'da olacaklar" dedi





"MAÇ GÜNÜ AÇIK HAVA STADYUMLARI OLUŞTURALIM"





Maç günü İstanbul'da açık hava stadyumları oluşturulması gerektiğini dile getiren İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı Halil Korkmaz, "Stadyumda 41 bin seyirci ama dışarıda da daha fazla seyirci olacak.Hem yerli hem de yabancıların o anı yaşayabileceği ortamlar oluşturmamız lazım. Büyük meydanlarda ve alanlarda açık hava stadyumları açılırsa coşku içerisinde taraftarlar maçı izleyebilir" diye konuştu.





"GELECEKLERİN SAYISI 50 BİNİ GEÇER"





İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı Halil Korkmaz, "Maç için geleceklerin sayısı 50 bini geçer. Zaten bu tür etkinlikler aslında spor müsabakalarından ziyade daha çok eğlence etkinlikleri dediğimiz etkinliklerdir" dedi ve ekledi: "Bu tip etkinlikler için insanlar farklı ülkeleri ziyaret ediyorlar. O ülkenin mutfağından, kültüründen faydalanıyorlar.Nihayetinde de maçı da izleyip ülkelerine dönüyorlar. İstanbul için bence böyle bir etkinliğin festival havasında geçeceğini umuyorum. Maç döneminde yani Ağustos döneminde İstanbul'da otellerin doluluk oranları yüksek bir sezon. Futboldan daha öte bir şey bu maç. Müsabakaya katılan takımların kendi seyircilerinin yanı sıra da farklı ülkelerden daha fazla seyirci alacağını düşünüyorum.50 binin üzerinde maç için geleceklerini düşünüyorum.Oteller de yüksek sezon olması nedeniyle de bence yüzde yüzün üzerinde doluluk yaşayacaktır"









"KENT EKONOMİSİNE MAÇIN 100 MİLYON EURO'DAN FAZLA KATKISI OLACAK"





Kent ekonomisine maçın 100 milyon Euro'dan fazla katkısı olacağının altını çizen Korkmaz, "Bu sadece bir futbol müsabakasından öte önemli bir etkinlik.Bu etkinlikleri yurt dışında takip eden müşteri kitlesi A, A Plus değimiz bir kitle.Dolayısıyla 5 yıldızlı otellerimiz de konaklayacaklar. Bugün Ağustos ayında ortalama 5 yıldızlı otel fiyatımız 600-700 Euro'ları buluyor.Yiyecek içecek ve alışveriş değdiğinizde her gelen müşterinin 2 bin Euro'ya yakın konaklama ile birlikte para harcayacağını düşünüyorum.Eğer bugün ortalama 50 bin kişi maç için gelirse bu zaten 100 milyon Euro yapar.Dünyada 80'den fazla ülkenin de maçı canlı yayınlanacak olması da boğazın güzelliğini dünya izlemiş olacak. İstanbul'un müthiş bir tanıtımı olacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul